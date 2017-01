Un match à la fois pour les Islanders

EAST MEADOW, N.Y. - Doug Weight sait qu'il ne sera pas facile pour les Islanders de se joindre à la course aux séries, mais l'entraîneur-chef par intérim met de l'avant une approche toute simple: allons-y un match à la fois.

Le club de Brooklyn se trouve dernier dans l'Est avec une fiche de 17-17-8. Mardi, ce manque de constance a coûté son poste à l'entraîneur Jack Capuano.



«Il nous reste 39 matches, a dit Weight mercredi, au terme du premier entraînement sous sa gouverne. Nous croyons en nos moyens. Ce n'est pas comme s'il ne restait que 20 matches et que nous devions en gagner 19.»



Les Islanders sont à huit points de la deuxième place additionnelle en séries dans l'Est. Ils ont disputé entre deux et quatre matches de moins que les équipes qu'ils pourchassent.



Le capitaine John Tavares a dit que le club reste déterminé à s'améliorer à chaque jour.



«Quand l'entraîneur est remplacé, ça envoie un message clair que vous n'avez pas été à la hauteur, dit-il. Nous devons juste en arriver à être constants et bâtir avec ce que Dougie préconise, un match à la fois.»



Weight a conclu sa carrière avec trois saisons dans l'uniforme des Islanders. Il s'est retiré en 2011 et s'est joint à l'état-major. Il ne prévoit pas tout chambouler.



«Je ne vais pas réinventer la roue, a dit Weight, auteur de 278 buts et 1033 points dans la LNH, avec six clubs. Nous allons jouer de la bonne façon. Nous allons être un peu plus disciplinés dans notre gestion de la rondelle à certains endroits, dans nos décisions. Quant à moi, je vais tout donner, que je sois en poste pour cinq matches, 40 matches ou 10 ans.»



Une partie de son boulot sera d'en tirer plus d'Andrew Ladd, qui n'a récolté que huit buts et 12 points après avoir reçu un contrat de 38,5 M $ pour sept ans, en juillet dernier.



Tavares domine les pointeurs de l'équipe. Il a brillé avec cinq buts en deux matches la semaine dernière, amenant sa contribution à 16 filets et autant de passes.



De retour d'un séjour de trois matches à l'étranger, les Islanders vont disputer leurs six prochains matches au Barclays Center. Le Canadien de Montréal y sera de passage le 26 janvier.