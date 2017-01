Tony Gutierrez / The Associated Press

DALLAS - Chris Stewart a marqué au cinquième tour de la fusillade et le Wild du Minnesota a signé un gain de 3-2 contre les Stars de Dallas, mardi.

Son revers n'a été que partiellement stoppé par Kari Lehtonen.



Patrick Eaves et Jamie Benn ont marqué pour Dallas en fusillade, mais Jason Pominville et Mikko Koivu ont fait de même. Devan Dubnyk a frustré Jason Spezza, puis Stewart a réussi la manoeuvre déterminante.



Pominville et Koivu ont été les buteurs du Wild en temps régulier, où Eaves et Tyler Seguin ont fait bouger les cordages pour les Stars.



Dubnyk a fait 35 arrêts, quatre de plus que Lehtonen.

Faits saillants: