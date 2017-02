Un match extérieur à ne pas manquer samedi (vidéos)

(98,5 Sports) - Samedi après-midi, les Penguins de Pittsburgh recevront les Flyers de Philadelphie au Heinz Field lors de la Classique «Stadium Series» de la LNH.

Un match Penguins-Flyers est toujours un rendez-vous spécial puisque les deux équipes se vouent une rivalité des plus coriaces depuis de nombreuses années.

Si en plus, ce match est disputé à l’extérieur au Heinz Field, domicile des Steelers de Pittsburgh dans la NFL, vous avez là un événement à ne pas manquer pour tout amateur de hockey.

L’installation de la patinoire sur ce légendaire terrain de football va bon train. Les lignes et les logos des deux équipes ont été peints lundi

Dan Craig, le gourou des patinoires extérieures de la LNH, est sûr que la glace va tenir le coup même si on prévoit des températures plus chaudes cette semaine à Pittsburgh.

Durant le premier entracte, les 60 000 spectateurs attendus et les téléspectateurs pourront voir le groupe musical OneRepublic et durant le deuxième entracte, la LNH va honorer les neuf joueurs des Penguins qui font partie des 100 meilleurs joueurs de la LNH.

Pour vous mettre l'eau à la bouche:

Voyez aussi comment la patinoire a été montée:

We can play anywhere – just give us some time to make a rink. #StadiumSeries pic.twitter.com/HPOMa9YWcA