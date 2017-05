Un peu de positif pour Crosby

PITTSBURGH - Le capitaine des Penguins de Pittsburgh Sidney Crosby a patiné au complexe d'entraînement de l'équipe jeudi, alors qu'il récupère d'une commotion cérébrale.

L'entraîneur-chef des Penguins Mike Sullivan a dit que Crosby poursuivait sa rééducation, qu'il a qualifiée de «processus quotidien».



Crosby a subi une commotion cérébrale, qui serait sa quatrième, après avoir été frappé à la tête par le défenseur des Capitals de Washington Matt Niskanen dans le match no 3 de la série demi-finale de l'Association Est.



Il n'a pas pris part au match no 4 mercredi soir, qui a été remporté 3-2 par les Penguins.



La formation de Sullivan mène la série au meilleur des sept matchs 3-1, et le match no 5 aura lieu samedi dans la capitale fédérale américaine.