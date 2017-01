Un Québécois dans le top 15 des meilleurs espoirs

NEW YORK - L'attaquant des Wheat Kings de Brandon Nolan Patrick a été nommé meilleur patineur en Amérique du Nord en prévision du prochain repêchage par la centrale de recrutement de la LNH, mercredi.

Il a inscrit 13 points (six buts, sept aides) en huit matchs cette saison. Patrick a raté la majorité de la campagne en raison d'une blessure au haut du corps.



Patrick a été nommé joueur par excellence des séries de la Ligue de l'Ouest la saison dernière, quand il a guidé les Wheat Kings vers un premier championnat en 20 ans. Natif de Winnipeg, il pourrait être le premier produit de la WHL a être sélectionné au premier rang du repêchage depuis que les Oilers d'Edmonton ont choisi Ryan Nugent-Hopkins en 2011.



L'attaquant suisse Nico Hischier, des Mooseheads de Halifax, occupe le deuxième rang du classement de mi-saison, alors que l'attaquant russe Klim Kostin, du Dynamo de Moscou, et l'attaquant suédois Elias Pettersson, de Timra, occupent les deux premiers échelons du classement des patineurs évoluant en Europe.



Le Québécois le mieux classé est l'attaquant des Tigres de Victoriaville Maxime Comtois, au 15e rang chez les Nord-Américains.



Le gardien américain Keith Petruzzelli, qui évolue avec les Lumberjacks de Muskegon dans l'USHL, est le meilleur gardien répertorié en Amérique du Nord, tandis que le Finlandais Ukki-Pekka Luukkonen, du HPK junior de Hämeenlinna, domine le classement des gardiens jouant en Europe.



Le repêchage 2017 de la LNH sera présenté les 23 et 24 juin prochains au United Center de Chicago.