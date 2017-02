Un Québécois nommé première étoile de la semaine

NEW YORK - L'ailier Jason Pominville du Wild du Minnesota a été décoré de la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey après avoir amassé six passes et huit points en quatre rencontres.

Le gardien Jake Allen des Blues de St. Louis et l'ailier Viktor Arvidsson des Predators de Nashville ont obtenu les deux autres mentions d'honneur.



Pominville a permis au Wild, meneur de l'Association Ouest, de compiler une fiche de 3-0-1. Il a notamment connu son quatrième match de quatre points en carrière lors d'une victoire de 4-2 contre les Jets de Winnipeg.



Il a ensuite obtenu une mention d'aide lors de la défaite de 4-3 en prolongation contre les Blackhawks de Chicago et une autre lors du gain de 2-1 en fusillade contre le Lightning de Tampa Bay. Il a conclu sa semaine avec une récolte de deux passes quand le Wild a vaincu les Red Wings de Detroit 6-3.



Allen a savouré la victoire à ses trois matchs. Il a maintenu une moyenne de 1,00, un pourcentage d'efficacité de ,967 et obtenu un blanchissage.



Arvidsson a partagé le premier rang de la ligue dans la colonne des buts (5) et s'est classé deuxième pour les points (7). Il a notamment obtenu son premier tour du chapeau en carrière lors d'une défaite de 7-4 contre les Panthers de la Floride.