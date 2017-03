Un spectaculaire but de Crosby et les Penguins sont en séries (vidéo)

(98,5 Sports) - Sidney Crosby a déjoué quatre joueurs des Sabres de Buffalo avant de déjouer d'une seule main le gardien Robin Lehner pour inscrire son 41e but de la saison, mardi, dans un gain de 3-1 des Penguins de Pittsburgh qui ont ainsi obtenu leur qualification pour les séries éliminatoires.

C'est Nick Bonino qui a rompu l'égalité avec 5:29 à faire en temps réglementaire. Conor Sheary a aussi touché la cible, tandis que Matt Murray a effectué 29 arrêts. Les Penguins (46-17-9) ont un dossier de 8-1-1 à leurs 10 derniers matchs.

Sam Reinhart a été l'unique buteur des Sabres. Ces derniers ont marqué seulement cinq buts en temps réglementaire à leurs cinq dernières rencontres.

Quel but de Crosby!

Crosby a profité d’un avantage numérique en fin de première période pour marquer son 41e but de l'année. Et quel but!

Alors que Zemgus Girgensons était au banc des pénalités, l’attaquant vedette des Penguins s’est élancé de sa ligne bleue et a traversé la patinoire déjouant du coup les quatre joueurs des Sabres.

Arrivé devant le gardien Robin Lehner, Crosby l’a habilement déjoué du revers dans la partie supérieure en utilisant uniquement sa main droite pour pousser la rondelle derrière le gardien des Sabres. La main gauche de Crosby était occupée à empêcher le bâton du défenseur Zach Bogosian de le contrer.

Avec ce 41e but, Crosby demeure en tête des marqueurs de la LNH, devançant maintenant Brad Marchand des Bruins de Boston de quatre buts. Quant aux meilleurs pointeurs, Crosby s'est approché à un seul point du meneur, Connor McDavid, des Oilers d'Edmonton.

Après deux périodes, les Penguins mènent 1-0 contre les Sabres.

Voyez le but spectaculaire de Crosby:

(Source de la vidéo: Sportsnet / Youtube)