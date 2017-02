Un Tricolore sans intensité baisse pavillon 3-1 à Philadelphie

Le but égalisateur de Claude Giroux qui n'apparaît pas sur la photo/AP Photo/Tom Mihalek

On en parle en ondes : Montage de l'affrontement CH vs Flyers à Philadelphie (3:40) Publié le jeudi 02 février 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Dany Dubé

PHILADELPHIE - Matt Read a fait vibrer les cordages au début de la troisième période, et il a aidé les Flyers de Philadelphie à signer une victoire de 3-1 face au Canadien de Montréal jeudi soir au Wells Fargo Center.

Les Flyers ont prolongé les déboires du Canadien dans la ville de l'Amour fraternel, où il ne compte qu'une seule victoire à ses 11 dernières tentatives, un gain en fusillade le 11 octobre 2014.

Le dernier triomphe du Tricolore en temps réglementaire à Philadelphie remonte au 2 avril 2010 par le score de 1-0.

Avec une marque de 1-1, Read a reçu une passe de Sean Couturier lors d'une poussée à deux contre un, et il a décoché un violent tir qui a battu Carey Price dans la partie supérieure du filet du côté du bâton, à 3:32.

Il s'agissait de son septième but de la saison.

Couturier a scellé l'issue du match en logeant le disque dans un filet désert, à 19:46.

Le Canadien avait pourtant pris l'avance lors de la cinquième minute de jeu du match grâce au premier du défenseur Nikita Nesterov depuis son arrivée avec l'équipe.

Nesterov a inscrit son quatrième filet de la saison grâce à un tir frappé, aidé d'Alex Galchenyuk et d'Andrew Shaw.

Mais ce dernier a aidé les Flyers à revenir dans le match vers la fin de la période médiane.

Pendant que Shaw était assis au banc des pénalités pour obstruction, Claude Giroux a obtenu son 12e de la saison à 17:50.

Il semble que l'entraîneur-chef Michel Therrien n'ait pas apprécié la punition puisque Shaw n'a pas joué une seule seconde de la troisième période.

Malgré la différence de 11 points au classement entre les deux équipes, le Canadien n'a obtenu que 16 tirs sur Michal Neuvirth. De son côté, Price a bloqué 21 rondelles.

Le Canadien est rentré à Montréal immédiatement après le match pour y disputer les traditionnels matchs du week-end du Super Bowl. Samedi après-midi, il croisera le fer avec les Capitals de Washington tandis que les Oilers d'Edmonton seront les visiteurs le lendemain après-midi.

1re période

04:51: Le long de la rampe sur le flanc gauche, Andrei Markov passe derrière lui à Alex Galchenyuk posté à la ligne bleue. Il remet la rondelle à sa droite à Nikita Nesterov (4e) qui d'un puissant tir frappé ouvre la marque avec son premier but dans l'uniforme Tricolore 1-0 Canadiens

2e période

17:50 : En supériorité numérique, Mark Streit, de la ligne bleue, passe à sa gauche à Claude Giroux (12e). Son tir du poignet trompe Price qui bloque la rondelle mais ne parvient pas à la contôler. Wayne Simmonds faisait écran devant le gardien des Canadiens. 1-1

3e période

03:32 Sur un revirement à la ligne bleue des Flyers, Nick Cousins fonce au centre et remet à Sean Couturier qui entrait chez le Tricolore avec Matt Read à sa droite, sa passe à Read est parfaite et le puissant tir frappé haut de ce dernier donne une avance de 2-1 au Flyers

19:47: Sean Couturier ferme les livres avec un but dans un filet désert 3-1 Flyers

Formations probables

CANADIENS

Attaquants : Mac Pacioretty – Philipp Danault – Alexander Radulov / David Desharnais – Alex Galchenyuk – Andrew Shaw / Artturi Lehkonen – Tomas Plekanec – Paul Byron / Jacob De La Rose – Torrey Mitchell – Brian Flynn

Défenseurs : Alexei Emelin – Shea Weber / Nathan Beaulieu – Jeff Petry / Andrei Markov – Nikita Nesterov

Gardiens : Carey Price – Al Montoya

Hors formation : Greg Pateryn, Sven Andrighetto

FLYERS

Attaquants : Michael Raffi – Claude Giroux – Jakub Voracek / Dale Weise – Brayden Schenn – Wayne Simmonds / Nick Cousins – Sean Couturier – Matt Read / Chris VandeVelde – Pierre-Édouard Bellemare – Roman Lyubimov

Défenseurs : Ivan Provorov – Andrew MacDonald / Mark Streit – Nick Schultz / Brandon Manning – Radko Gudas

Gardiens : Steve Mason – Michal Neuvirth

Avant-match

En laissant les Hurricanes manoeuvrer mardi soir, l’équipe de Dave Hakstol a perdu une belle occasion de creuser l’écart avec une des formations qui les poursuivent dans la course aux séries dans l’Association Est.

En huitième place, Philadelphie montre un point de priorité devant Toronto et deux devant la Floride.

Les Flyers semblent être l’équipe d’un trio avec Jakub Voracek (45 points), Claude Giroux (40 points) et Wayne Simmonds (38 points). Le hic, c’est que ces joueurs sont unidimensionnels comme en font foi leurs fiches respectives de -12, -13 et -17.

Une identité «défensive?»

Quand on regarde la formation montréalaise, deux joueurs seulement se pointent dans «les moins», ce matin : Jacob De la Rose (-2) qui a disputé seulement six matchs dans la LNH cette saison et Nikita Nesterov (-1) qui vient tout juste de débarquer à Montréal.

«On sera OK si on garde notre identité comme équipe», disait Phillip Danault, hier, en faisant référence à une conscience défensive bien intégrée.

N'en demeure pas moins que l'excellente tenue de Danault, autant offensivement que défensivement durant l'absence de plusieurs joueurs-clés, lui aura permis de demeurer au centre du premier trio du Canadien, avec Max Pacioretty et Alexander Radulov.