(98,5 Sports) - L'attaquant Brad Marchand des Bruins de Boston a reçu une amende de 10 000$ pour son croc-en-jambe à l'endroit du défenseur Niklas Kronwall des Red Wings de Detroit.

En milieu de première période mardi soir, Marchand a dangereusement fait trébucher son rival.

Boston’s Brad Marchand fined $10,000, the maximum allowable under the CBA, for a dangerous trip on Detroit’s Niklas Kronwall.