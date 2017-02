Une jeune malade fera le voyage avec les Blues (vidéo)

(98,5 Sports) - Grâce à la participation de Vladimir Tarasenko et la générosité des Blues de St. Louis, la jeune Arianna Dougan vivra un véritable rêve lors des célébrations entourant son 11e anniversaire de naissance.

Pour son anniversaire, la jeune fille souffrant d'un neuroblastome, une type de cancer infantile, a visité la chambre des joueurs et assisté à l'entraînement de l'équipe. Les joueurs des Blues lui ont chanté bonne fête.

Dans le vestiaire, elle a lu devant les joueurs une note des Blues confirmant qu'elle allait monter à bord de l'avion du club et qu'elle allait séjourner dans le même hôtel que les joueurs lors du prochain séjour en Arizona et à Denver du 18 au 21 mars prochain. Elle assistera évidemment aux duels face aux Coyotes et contre l'Avalanche.

Avec Sportsnet

