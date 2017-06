Une lettre de Mike Bossy incite à la lucidité et la persévérance

(98,5 Sports) - L'ancienne vedette des Islanders de New York, Mike Bossy, a écrit une longue lettre intitulée «Letter to My Younger Self», dans laquelle il met en garde le garçon qui rêve de devenir joueur professionnel de hockey. Au-delà de la gloire, celui-ci devra traverser de nombreuses épreuves afin de devenir une étoile du sport. Et pour y parvenir, il devra d'abord travailler durement au prix de grands sacrifices.

Dans un long texte publié mercredi sur le site internet The Player’s Tribune, Mike Bossy souligne l’importance de persévérer dans le milieu du travail, tout comme dans la vie en général. Le sexagénaire s’adresse en fait à lui-même, lorsqu’il était un jeune de 14 ans. «Dear 14-year-old Mike», écrit-il.

Juste après, Bossy explique que le monde de la Ligue nationale de hockey (LNH) a bien changé depuis l’époque durant laquelle il sévissait sur la patinoire. Les joueurs ne fument plus la cigarette; ils s’entraînent fort et gagnent pour la plupart des millions de dollars…

Pa railleurs, il évoque la quantité incommensurable d’injustice, de déception, de stress, de violence, voire de sévices physiques, qui seront autant de répercussions dans l’univers des légendes sportives. Il affirme que la raison qui le motive à écrire ce texte est alimentée au fait que le jeune Bossy va très prochainement traverser l’une des plus dures périodes de son existence. «In fact, the reason I’m writing to you now is because you’re about to go through one of the toughest times you’ll ever have to face.»

De manière lucide, et de belle façon, il raconte les innombrables heures passées à pratiquer son sport de prédilection sur la patinoire de la cour arrière de la maison familiale.

Il souligne également les nombreux efforts de ses proches, dont sa femme Lucie, qui lui ont permis d’atteindre son rêve et de le vivre pleinement.

Mike Bobby, qui est membre du Temple de la renommée du hockey, a récolté. 573 buts en saison régulière. Il a remporté quatre fois la coupe Stanley.

Le célèbre joueur a été sélectionné par les Islanders au 12e rang du repêchage de la LNH, en 1977.