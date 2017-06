Une pénalité pour une demande de reprise vidéo échouée?

CHICAGO - La LNH considère l'idée de décerner une pénalité mineure à l'équipe qui n'obtient pas gain de cause lorsqu'elle demande une reprise vidéo pour infirmer une décision de hors-jeu.

La pénalité remplacerait la perte d'un temps d'arrêt, comme c'est actuellement le cas dans les règlements. Les directeurs généraux ont discuté de ce possible changement lors d'une rencontre en marge du repêchage de la LNH, jeudi, à Chicago.



La reprise vidéo concernant un hors-jeu a retenu l'attention au cours des deux dernières années, notamment en séries éliminatoires.



L'entraîneur-chef des Penguins de Pittsburgh, Mike Sullivan, avait réussi à infirmer une décision d'un arbitre à la suite d'un but de P.K. Subban, lors du premier match de la finale de la coupe Stanley, cette année. L'attaquant des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko s'était également fait refuser un but lors d'une décision extrêmement serrée, en 2016, lors d'une série contre les Blackhawks de Chicago.



Colin Campbell, un des dirigeants de la LNH, a mentionné que la prochaine étape pour confirmer ce changement de règlement était de le faire approuver par le Comité de compétition de la ligue.