Une prière pour la Sainte-Flanelle

(98,5 FM) - Les amateurs du Canadien de Montréal sont prêts à tout pour aider leur équipe favorite à gagner en séries. Certains vont même monter les marches de l'Oratoire St-Joseph et allumer des lampions. Le spécialiste des nouvelles religieuses, Alain Pronkin, a pour sa part composé une prière.

Lors de son segment à l’émission Dutrizac, mercredi, Alain Pronkin a prié pour que l’entraîneur-chef Claude Julien et sa troupe puissent venir à bout des Rangers de New York.

Psaume 2017

Cette prière est pour toi, frère Claude Julien

Toi qui as jadis porté les couleurs des Nordiques, qui as coaché notre Sainte-Flanelle, qui est descendu aux enfers du New Jersey et de Boston et qui reviens comme le fils prodigue à notre Saint Club

Nous prions pour toi Claude

Tu reviens à Montréal, flanqué de l’archange Kirk Muller pour te seconder à diriger tout le peuple des croyants du Canadien, vous qui avez bu dans la Sainte coupe

Frère Claude tu dois enseigner à notre club, tout le savoir destructeur que tu as acquis dans les ténèbres de Boston avec Chara, Marchand

Nous prions pour toi Claude

McCarron, Ott, Ben, si notre frère Bergevin est allé vous chercher dans les limbes, ce n’est pas pour faire du patinage artistique, mais pour protéger par la force notre Jésus Price, vous devez répliquer coup pour coup, œil pour œil, dents pour dents

Nous prions pour toi Claude

Frère Tomas Plekanec, retire ton col roulé car c’est fait pour les chiwawas, la rage est la mère de tous les buts et des coupes, revêts une armure et fonce dans les coins et vers le filet, et surtout, vise entre les poteaux

Nous prions pour toi Claude

Weber, Markov, Emelin, Beaulieu, ayez la force de la tempête du 14 mars et stoppez tout ce qui va vers notre filet comme un 10 roues sur l’autoroute 13

Nous prions pour toi Claude

Galchenyuk, tous se demandent : à gauche, à droite, au centre? Tout dépend du sens où on se place, garde ça simple: fait juste scorer et des jeux extraordinaires et ce sera parfait

Nous prions pour toi Claude

Radulov, Byron, Danault, Shaw, Gallagher, continuez comme vous le faites si bien : faire sauter le toit du Centre Bell par vos actions héroïques

Nous prions pour toi Claude

Capitaine, mon capitaine, notre capitaine Max Pacioretty, dirige nos troupes et terrasse l’infâme Kreider pour sa faute jamais punie contre notre Jesus Price

Nous prions pour toi Claude

N’oublie pas, frère Claude que lorsque tu iras dans la ville de la Tour Trump, tes apôtres seront soumis aux péchés et aux vices, mais toi, n’entre pas en tentation et guide-les hors du mal, vers le Salut de l’immortalité

Nous prions pour toi Claude

Canadien en 4