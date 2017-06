Une Québécoise au Temple de la renommée du hockey

TORONTO - Teemu Selanne, Paul Kariya, Mark Recchi, Dave Andreychuk et Danielle Goyette sont les nouveaux membres du Temple de la renommée du hockey.

Selanne, surnommé le Finlandais volant, s'est révélé l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la LNH et peut-être le meilleur joueur issu de la Finlande.



Il a établi un record de la LNH pour le nombre de buts en une saison par une recrue lorsqu'il en a récolté 76 pendant la saison 1992-93 avec les Jets de Winnipeg. Il a plus tard aidé les Ducks d'Anaheim à gagner la coupe Stanley en 2007.



Selanne a conclu sa carrière avec un total de 684 buts et 1457 points en 1451 matchs à Winnipeg, Anaheim, San Jose et au Colorado.



Kariya a obtenu 989 points en 989 matchs avec les Ducks, l'Avalanche du Colorado, les Predators de Nashville et les Blues de St. Louis. Sa carrière a été abrégée en raison de multiples commotions cérébrales.



En 1653 matchs avec les Penguins de Pittsburgh, le Canadien de Montréal, les Hurricanes de la Caroline, les Thrashers d'Atlanta, le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston, Recchi a amassé 577 buts et 956 mentions d'aide. Il a aussi fait partie de cinq équipes championnes de la coupe Stanley.



Andreychuk a réussi 640 buts et 698 passes en 1639 matchs avec les Sabres de Buffalo, les Maple Leafs de Toronto, les Devils du New Jersey, les Bruins et le Lightning. Il a contribué à la conquête de la coupe Stanley du Lightning en 2004.



Goyette, originaire de St-Nazaire, a pour sa part participé à la conquête de deux médailles d'or olympiques et à huit médailles d'or au championnat du monde en tant que membre de l'équipe nationale.



Le propriétaire des Bruins de Boston, Jeremy Jacobs, et l'entraîneur universitaire canadien Clare Drake y sont également admis dans la catégorie des bâtisseurs.