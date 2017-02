Une rencontre entre Bergevin et des joueurs, sans Therrien

Dany Dubé au micro de Mario Langlois

Chargement du lecteur ...

(98,5 Sports) - Le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, a rencontré trois des leaders de l'équipe sans la présence de l'entraîneur Michel Therrien.

C'est ce qu'a fait savoir l'analyste Dany Dubé, mercredi soir, au micro de l'animateur Mario Langlois

«Il y a eu une rencontre privée entre Marc Bergevin et certains leaders, dont le capitaine ainsi que Shea Weber et le gardien de but Carey Price. Ce n’est pas inhabituel quand ça va moins bien», a-t-il indiqué.

Cette rencontre peut faire sourciller, en raison du contexte - le Canadien est une équipe qui en arrache depuis plusieurs semaines.

Selon notre chroniqueur, Daniel Brière, il ne faut pas y voir un désaveu à l'endroit de Michel Therrien

«C’est surtout pour savoir ce qui se passe dans la chambre des joueurs. Le directeur général veut comprendre pourquoi il y a un relâchement depuis les dernières semaines», a expliqué l’ancien joueur en ajoutant qu’il était certain que Michel Therrien avait été préalablement mis au courant et qu’il n’était pas le sujet de discussion.