Mark et Marty Howe ainsi que Lanny McDonald du TDLR/PC

TORONTO - Le Temple de la renommée du hockey célèbre la carrière du légendaire Gordie Howe avec une statue permanente.

Ses fils Mark et Marty étaient présents lors du dévoilement, vendredi. La statue de plus de huit pieds est située à l'entrée du Temple.

Surnommé «Monsieur Hockey», Howe a disputé 26 saisons dans la Ligue nationale et six campagnes dans l'Association mondiale de hockey, prenant sa retraite à 52 ans.



Il a marqué 801 buts et obtenu 1850 points, remportant quatre fois la coupe Stanley avec les Red Wings de Detroit.



Howe est décédé le 10 juin 2016, à l'âge de 88 ans.