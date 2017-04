Une superstition vole la vedette à un rassemblement d'avant-match du CH

MONTRÉAL - Les superstitions sont monnaie courante au hockey. Mais celle de Dean Kalaidjian a volé la vedette au rassemblement d'avant-match organisé au centre-ville de Montréal, jeudi.

Le Torontois d'origine, qui affirme être le partisan par excellence du Canadien, trimbale avec lui deux écureuils en peluche Patch (pour Pacioretty) et Gallagher qu'il tente de faire câliner par les joueurs de l'équipe avant les matchs.



«J'ai décidé de nommer le deuxième 'Gallagher' pour le joueur, qui, comme les écureuils, est partout sur la glace», a lancé l'administrateur de la page Facebook «Ecureuil Gallagher & Tuque de bison», une page entièrement dédiée à ses peluches. Depuis 2012, M. Kalaidjian tente presque à chaque rencontre de faire câliner ses peluches par des joueurs de l'équipe et immortaliser le moment sur des photos qu'il publie ensuite sur les réseaux sociaux.



Et le rituel porte ses fruits, assure l'amateur de la Sainte-Flanelle qui arborait jeudi son chandail du Canadien et sa tuque de bison porte-bonheur.



«Chaque fois que Carey Price les flatte, il fait un blanchissage», a confié M. Kalaidjian, en riant. Dommage pour le Tricolore, Patch et Gallagher n'ont pas touché à des joueurs de la formation pour ce cinquième match des séries éliminatoires contre les Rangers de New York. L'homme anticipe tout de même une victoire de son équipe fétiche.



La fièvre des séries



Présents aussi au rassemblement d'avant-match près du Centre Bell, les barbiers du salon montréalais «Notorious Barbershop» s'attardaient quant à eux à raser les cheveux de plusieurs partisans désireux d'avoir le logo du Canadien ou le numéro de leur joueur favori sur le derrière de leur tête.



«J'ai dû raser les cheveux d'une trentaine de personnes en deux 'Fan Jams'» a calculé un des deux barbiers, alors qu'il traçait un 6, le numéro de Shea Weber, sur le côté de la tête d'un de ses clients.



Le «Fan Jam», ce rassemblement de partisans fébriles, est une formule courante à l'occasion des matchs en séries éliminatoires à domicile au Centre Bell. Cette année, une roue illuminée, des stands de maquillage et de tatouage ont été aménagés sur place.