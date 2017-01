Une troisième victoire de suite grâce à Lundqvist et à Puempel

NEW YORK - Henrik Lundqvist a fait 36 arrêts et les Rangers de New York ont remporté un troisième gain d'affilée, battant les Kings de Los Angeles au compte de 3-2.

Les New-Yorkais ont repris de la vigueur après une série de trois défaites.



Brandon Pirri, Matt Puempel et Mats Zuccarello ont marqué pour les Rangers, qui étaient sortis perdants de leurs trois derniers matchs à la maison.



Puempel disputait son premier match en 2017 à la suite d'une commotion cérébrale subie le 31 décembre contre l'Avalanche au Colorado.



Le groupe d'Alain Vigneault sera de retour sur la glace mercredi, contre les Flyers de Philadelphie.



Lundqvist a été battu par Jordan Nolan et Kyle Clifford.

Ce dernier l'a déjoué avec moins d'une seconde au cadran à l'aide d'un tir frappé après que les Kings eurent retiré leur gardien.

Les Kings ont subi un quatrième revers de suite.