Une troisième victoire de suite pour les Sénateurs

CHICAGO - Derick Brassard et Tom Pyatt ont marqué à 10 secondes d'intervalle au deuxième vingt et les Sénateurs d'Ottawa ont filé vers un gain de 4-3 aux dépens des Blackhawks de Chicago, mardi.

Bobby Ryan et Dion Phaneuf ont réussi les autres filets des visiteurs, qui obtenaient un troisième gain d'affilée.



Phaneuf a inscrit le but déterminant en avantage numérique, vers la fin du deuxième tiers. Brent Seabrook était au cachot pour avoir fait trébucher.



Mike Condon a fait 23 arrêts, dont une dizaine en troisième période. Il a notamment stoppé Marcus Kruger sur un tir de punition, avec un peu moins de cinq minutes au cadran.



Artemi Panarin, Tyler Motte et Richard Panik ont répliqué pour les Hawks, qui voyaient leur série de victoires s'arrêter à cinq matches.