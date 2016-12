Vanek et Nielsen marquent en fusillade

SUNRISE, Fla. - Thomas Vanek et Frans Nielsen ont touché la cible en fusillade et les Red Wings de Detroit ont battu les Panthers de la Floride 4-3, vendredi.

Anthony Mantha, Drew Miller et Nielsen avaient marqué en temps réglementaire pour les Red Wings. Jared Coreau a effectué 31 arrêts à son deuxième départ en carrière dans la LNH et il a signé une première victoire.



Les Panthers ont encaissé un quatrième revers en six matchs. Reilly Smith, Jason Demers et Derek MacKenzie ont fait mouche pour les Panthers, tandis que Roberto Luongo a stoppé 36 tirs.