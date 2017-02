Vesey rompt l'impasse et Raanta assure la victoire des Rangers

COLUMBUS, Ohio - Jimmy Vesey a rompu l'impasse à 13:28 en troisième période et Antti Raanta a stoppé 29 tirs, quand les Rangers de New York ont prévalu 3-2 contre les Blue Jackets de Columbus, lundi.

Raanta s'est distingué avec deux gros arrêts dans les 23 dernières secondes, après que les Blue Jackets eurent retiré leur gardien pour avoir un attaquant de plus.

Dan Girardi et Kevin Hayes ont aussi marqué pour les Rangers qui ont gagné leurs six derniers matchs.



J.T. Miller a contribué à la réussite de Girardi, obtenant un point dans un septième match de suite. Il totalise deux buts et 11 points pendant la séquence.



Brandon Dubinsky et Nick Foligno ont répliqué pour les Blue Jackets, tandis que Sergei Bobrovsky a effectué 20 arrêts.