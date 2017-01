Victoire des Blackhawks contre les Predators

CHICAGO - Ryan Hartman a inscrit un but lors d'une mêlée devant le filet, en troisième période, et il a ajouté deux buts dans un filet désert, aidant les Blackhawks de Chicago à battre les Predators de Nashville 5-2, dimanche.

Artemi Panarin et Niklas Hjalmarsson ont aussi enfilé l'aiguille pour les Blackhawks, qui ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs. Patrick Kane s'est fait complice de trois filets des siens et Corey Crawford a réalisé 25 arrêts.



Hartman a été crédité de son huitième but de la campagne quand le tir de Richard Panik a créé une mêlée devant le filet. Le filet s'est délogé de ses amarres, mais les arbitres ont jugé que la rondelle avait traversé la ligne rouge avant l'incident. La rondelle semblait avoir touché le gant gauche d'Hartman pendant qu'il livrait une bataille au défenseur Yannick Weber.



Les Predators ont retiré leur gardien Pekka Rinne en faveur d'un sixième joueur alors qu'il restait 1:39 à jouer, ce qui a permis à Hartman de compléter son premier tour du chapeau en carrière dans la LNH.



Rinne a terminé le duel avec 26 arrêts.