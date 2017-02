Victoire des Blue Jackets aux dépends des Red Wings

COLUMBUS, Ohio - Cam Atkinson a dénoué l'impasse en milieu de deuxième vingt et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Red Wings de Detroit 2-1, samedi.

L'Américain de 27 ans a récolté son 27e but de la saison à 11:27. Un tir de Brandon Dubinsky a heurté Boone Jenner mais Atkinson, qui rôdait à l'embouchure droite, a su profiter de la rondelle libre pour donner les devants aux Blue Jackets.



Atkinson est le meilleur buteur des siens, avec neuf buts de plus que Nick Foligno. Les 27 filets égalent une marque personnelle.



Jenner a marqué en milieu de premier tiers, aidé par Dubinsky, mais Thomas Vanek a nivelé le score en fin d'engagement.



Sergei Bobrovsky a fait 35 arrêts - deux de moins que le gardien perdant, Petr Mrazek.



Il y avait 19 143 personnes au Nationwide Arena. Les Blue Jackets accueillaient plus de 19 000 partisans pour la cinquième fois cette saison.