Victoire des Canucks

LOS ANGELES - Sven Baertschi a marqué à deux reprises, Ryan Miller a repoussé 41 rondelles et les Canucks de Vancouver ont battu les Kings de Los Angeles 4-3, mettant un terme à une séquence de quatre défaites consécutives, samedi soir.

Henrik Sedin et Nikolay Goldobin ont inscrit chacun un but, alors que Bo Horvat a récolté trois mentions d'aide. Il s'agissait d'un premier but pour Goldobin dans l'uniforme des Canucks.



La troupe de Willie Desjardins n'a remporté que deux victoires en temps réglementaire lors de leurs neuf derniers affrontements.



Trevor Lewis et Anze Kopitar ont tous les deux marqué en avantage numérique, tandis qu'Alec Martinez à déjoué Miller à court d'un homme. Ben Bishop a réalisé 17 arrêts à ses débuts avec les Kings.



Une défaite qui fait mal à la formation californienne, qui aurait pu devancer les Blues de St. Louis par trois points dans l'Association Ouest.