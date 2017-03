Victoire des Ducks contre les Maple Leafs

ANAHEIM, Calif. - Rickard Rakell a marqué à deux reprises, Jonathan Bernier a bloqué 37 tirs et les Ducks d'Anaheim reviennent au jeu avec une victoire de 5-2 devant les Maple Leafs de Toronto.

La troupe de Randy Carlyle a visiblement profité de la semaine de repos obligatoire pour faire le plein d'énergie.



Sami Vatanen et Jakob Silfverberg ont enfilé un but chaque, aidant les Ducks à récolter une troisième victoire consécutive à domicile. Un gain qui leur permet de conserver une avance de deux points devant les Flames de Calgary et leur troisième rang dans la section Pacifique. Patrick Eaves a inscrit le dernier but des siens dans un filet désert.



Nazrem Kadri a marqué en avantage numérique, Zack Hyman a récolté son 9e but de la saison et Curtis McElhinney a repoussé 31 rondelles, alors que les Maple Leafs ont encaissé leur cinquième revers consécutif.



La formation torontoise n'a pas connu la victoire lors de leur périple de trois matchs en Californie et a remporté que deux de leurs 10 dernières rencontres à l'étranger.