Victoire des Kings

LOS ANGELES, Canada - Adrian Kempe a inscrit son premier but dans la LNH et a donné les devants aux Kings de Los Angeles à mi-chemin en troisième période pour leur permettre de vaincre les Capitals de Washington 4-2, samedi soir.

Anze Kopitar a récolté un but et une aide, tandis que Marian Gaborik et Jeff Carter, dans un filet désert, ont marqué les autres buts des Kings. Jonathan Quick a repoussé 17 rondelles.



Il s'agissait d'une victoire importante pour la troupe de Darryl Sutter, qui bataille toujours pour obtenir une place en séries éliminatoires.



Les Kings ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs et se classent au neuvième rang de l'Association Ouest, à seulement trois points des Blues de St. Louis.



Jakub Vrana et T.J. Oshie ont été les buteurs du côté des Capitals, qui ont subi trois revers consécutifs pour la première fois cette saison.