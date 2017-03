Victoire des Predators 2-1, en prologation

WASHINGTON - Viktor Arvidsson a marqué à 1:05 du début de la période de prolongation et les Predators de Nashville ont mis un terme à leurs difficultés en temps supplémentaire en l'emportant contre les Capitals de Washington 2-1, jeudi soir.

Le but d'Arvidsson a permis aux Predators d'améliorer leur fiche à 3-contre-3 à 4-7 cette saison et à 7-19 lors des deux dernières saisons. Pekka Rinne a effectué 22 arrêts, mais il n'a pas reçu de tir de la part des Capitals en période supplémentaire.



Il s'agissait d'une huitième défaite à domicile pour les Capitals cette saison.



James Neal a inscrit son 21e but de la saison pour les Predators, qui ont récolté une troisième victoire d'affilée.



Brett Connolly a marqué le seul but des Capitals en temps réglementaire, tandis que Braden Holtby a bloqué 22 des 24 tirs auxquels il a fait face. Les hommes de Barry Trotz affichent un dossier de 7-3 en temps supplémentaire cette saison.