Victoire des Predators 4-3 sur les Blue Jackets

Jay LaPrete / The Associated Press

Jay LaPrete / The Associated Press

COLUMBUS, Ohio - Mattias Ekholm a marqué le but gagnant en troisième période, Juuse Saros a bloqué 35 tirs et les Predators de Nashville ont battu les Blue Jackets de Columbus 4-3, dimanche soir.

Ryan Ellis, Kevin Fiala et Calle Jarnkrok ont inscrit les trois autres buts des Predators. James Neal et P.K. Subban ont tous les deux obtenu deux mentions d'assistance.



Zach Werenski a récolté trois points, dont un but, et Sergei Bobrovsky a réalisé 28 arrêts du côté des Blue Jackets. Brandon Saad et Oliver Bjorkstrand ont été les autres buteurs, alors que Seth Jones et Alexander Wennberg ont aidé leurs coéquipiers à marquer à deux reprises.



Il s'agissait d'une première défaite en trois matchs pour les Blue Jackets.



Ellis a ouvert la marque à 2:24 du début de la rencontre grâce à un tir sur réception, tout près de la ligne bleue. Pour s'y faire, il a eu droit à une superbe remise de Roman Josi en provenance du cercle droit.