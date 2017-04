Victorieux, les Sénateurs vont amorcer les séries à la maison

OTTAWA - Mike Hoffman a réussi son 26e but et les Sénateurs d'Ottawa ont battu les Rangers de New York 3-1, samedi, s'assurant du deuxième rang de la section Atlantique et de commencer les séries à domicile.

Derick Brassard et Jean-Gabriel Pageau ont été les autres buteurs des Sénateurs, qui ont pu compter sur 18 arrêts de Craig Anderson.



Le club de Guy Boucher va conclure la saison régulière dimanche à Brooklyn, face aux Islanders de New York.



Le défenseur Erik Karlsson a raté un deuxième match de suite (blessé au bas du corps), et on ne s'attend pas à ce qu'il revienne au jeu dimanche.



Mike Zibanejad a récolté le but des Rangers, qui ont vu Henrik Lundqvist bloquer 30 tirs.



Classés premiers des deux clubs additionnels en séries dans l'Est, les Rangers ont néanmoins été vaincus cinq fois à leurs six dernières rencontres.



Ils vont recevoir Pittsburgh pour leur dernier match de la saison régulière, dimanche.