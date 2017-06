Voici le «nouveau» chandail du Canadien (vidéo)

(98,5 Sports) - Le Canadien et les 30 autres équipes de la LNH ont dévoilé leurs nouveaux uniformes mardi soir. Dans le cas du CH, on parle d'un changement assez... subtil.

Jugez par vous-mêmes...

Découvrez notre nouvel uniforme!



Check out our new jersey