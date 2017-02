Wayne Simmonds marque en prolongation les Flyers l'emportent 2-1

PHILADELPHIE - Avec seulement 1:04 d'écoulée en prolongation, Wayne Simmonds a déjoué Aaron Dell et procuré une victoire de 2-1 aux Flyers de Philadelphie, au détriment des Sharks de San Jose. Il mettait ainsi un terme à la séquence de trois défaites consécutives des Flyers.

Michal Neuvirth a arrêté 23 lancers, tandis qu'Ivan Provorov a été le seul buteur des Flyers en temps réglementaire.



Patrick Marleau a inscrit l'unique but des Sharks. Il s'agit d'un quatrième revers consécutif pour les meneurs de la section Pacifique et d'un cinquième lors de leurs sept derniers matchs.



Simmonds a capitalisé sur un revirement de Brent Burns en territoire central et a déjoué Dell tout juste au-dessus de sa jambière gauche.



Les Flyers se sont approchés à un point des Bruins au classement de l'association Est.



L'attaque des Flyers a peiné à s'inscrire au pointage lors de la dernière séquence de défaites, n'inscrivant qu'un seul but lors de leurs trois derniers affrontements.



Provorov a marqué le premier but de la partie avec 13:38 à faire en 3e période. Marleau a égalisé la marque en avantage numérique alors qu'il restait un peu plus de trois minutes à la rencontre.



Les Flyers ont dominé la première période au chapitre des tirs au but en dirigeant 14 tirs vers le filet adverse contre quatre pour les Sharks.



Les Sharks se sont vus refuser un but en première période. Les arbitres ont déterminé que Kevin Labanc avait perturbé le travail de Neuvirth peu de temps avant que la rondelle ne pénètre le filet.



Les Sharks ont raté quelques occasions de prendre les devants lors d'une supériorité numérique en deuxième période où Neuvirth était privé de son bâton. Le gardien des Flyers a cependant fait plusieurs arrêts sans son bâton et les spécialistes du désavantage numérique ont permis aux Flyers de conserver la marque de 0-0.