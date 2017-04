Weber et Benn seront-ils prêts pour les Rangers?

(98,5 Sports) - Les défenseurs Shea Weber et Jordie Benn seront-ils prêts pour les séries éliminatoires?

Sur son compte Twitter vendredi, le Canadien a écrit que les deux arrières allaient être prêts. Quelques minutes plus tard, ce message avait été effacé...

Shea Weber and Jordie Benn will be ready for the playoffs. Benn will miss the next 2 games. Weber is out tonight, but may play tomorrow.