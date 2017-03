Wild: Parise de retour au jeu la semaine prochaine

ST. PAUL, Minn. - L'attaquant du Wild du Minnesota Zach Parise devrait rater les trois prochains matchs des siens en raison d'une sévère contusion à l'arcade sourcilière attribuable à un bâton élevé porté au visage qui a entraîné un violent impact à la tête alors qu'il chutait sur la surface glacée.

Parise a été atteint par le bâton du joueur des Capitals de Washington Tom Wilson mardi soir, puis sa tête a heurté le genou d'un autre adversaire avant qu'il ne se retrouve étendu sur la patinoire. Parise a requis l'aide des thérapeutes pour retourner au vestiaire, et il n'est pas revenu au jeu.



L'entraîneur-chef du Wild Bruce Boudreau a indiqué après la séance d'entraînement mercredi que Parise ne sera probablement pas en uniforme jeudi soir contre les Sénateurs d'Ottawa. Boudreau a précisé qu'il ne serait pas surpris si Parise était prêt à revenir au jeu après le week-end, après les matchs contre les Predators de Nashville et l'Avalanche du Colorado.



Le Wild a rappelé le gardien Alex Stalock de son club-école et offert un contrat de deux ans à l'ex-attaquant de l'Université du Minnesota Justin Kloos.