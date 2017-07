Yakupov endossera l'uniforme de l'Avalanche

We have signed Nail Yakupov! pic.twitter.com/DevSuZKIih — Colorado Avalanche (@Avalanche) July 4, 2017

(98,5 Sports) - L'Avalanche du Colorado a acquis les services de l'attaquant Nail Yakupov, mardi. L'ancien premier choix du repêchage de 2012 évoluait avec les Blues de St.Louis la saison dernière.

L'ailier droit âgé de 23 ans a été repêché par les Oilers d'Edmonton en 2012, au premier rang du repêchage de la LNH.

L'attaquant de 5 pi 11 po et 195 lbs a disputé quatre saisons avec les Oilers avant d'être échangé aux Blues de St.Louis, au début du mois d'octobre 2016, en retour de l'espoir Zach Pochiro et d'un choix conditionnel de troisième ronde de 2017.

Avec les Blues, Yakupov a joué 40 parties et il a inscrit trois buts et récolté six mentions d'aide pour un total de neuf points.

