Zack Smith inscrit le but gagnant pour les Sénateurs

OTTAWA - Zack Smith a inscrit le but gagnant pour les Sénateurs d'Ottawa qui ont battu les Blue Jackets de Columbus 3-2, samedi soir.

Viktor Stalberg a inscrit son premier but dans l'uniforme des Sénateurs (35-22-6). Erik Karlsson a marqué son 11e but de la saison, alors que Craig Anderson a arrêté 25 lancers.



Stalberg a été acquis des Hurricanes en retour d'un choix de troisième tour au repêchage de 2017, mardi dernier.



Brandon Saad et Sam Gagner ont été les buteurs du côté des Blue Jackets (40-17-6). Joonas Korpisalo disputait son huitième match seulement en carrière dans la LNH et il a repoussé 24 rondelles. Il s'agissait d'une première défaite en temps réglementaire pour la troupe de John Tortorella à ses cinq derniers matchs.



Tirant de l'arrière 2-1 en fin de troisième période, les Blue Jackets ont retiré Korpisalo pour tenter de profiter d'un avantage numérique afin d'égaliser la marque. Smith a alors inscrit le but gagnant des Sénateurs, dans un filet désert, donnant les devants 3-1 aux siens.



Gagner a marqué le second but des Blue Jackets avec l'avantage d'un homme, alors qu'il ne restait que quelques minutes à disputer.



Il s'agissait du troisième et dernier duel entre les deux équipes cette saison. Les Sénateurs ont eu le meilleur lors des trois affrontements (2-0-1).