Zack Smith signe une prolongation de contrat de quatre ans avec les Sénateurs

OTTAWA - Les Sénateurs d'Ottawa ont offert une prolongation de contrat de quatre ans d'une valeur de 13 millions $ US à l'attaquant Zack Smith, lundi.

Les Sénateurs ont mentionné que cette prolongation durerait jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 et que le salaire moyen serait de 3,25 millions $ par année.



Âgé de 28 ans, Smith a amassé 11 buts et 11 mentions d'assistance en 43 matchs cette saison. Il joue en moyenne 16 minutes 13 secondes par rencontre, un sommet personnel.



La natif de Maple Creek, en Saskatchewan, a établi des sommets personnels en 2015-2016 grâce à une récolte de 25 buts et 36 points. En 443 matchs dans la LNH, tous avec les Sénateurs, Smith a inscrit 75 buts et 61 aides.



En 2008, Smith avait été sélectionné en troisième ronde, au 79e échelon du repêchage de la LNH.