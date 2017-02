Zetterberg donne la victoire aux Red Wings contre les Capitals (vidéo)

DÉTROIT - Henrik Zetterberg a brisé l'égalité lors de la cinquième ronde des tirs de barrage et les Red Wings de Detroit ont vaincu les Capitals de Washington 3-2, samedi après-midi.

Alex Ovechkin devait absolument déjouer Petr Mrazek pour permettre à son équipe de forcer une sixième ronde, mais le gardien des Red Wings a fermé la porte.



Les Red Wings ont pris les devants 2-0 grâce à des buts de Frans Nielsen, en première période, et Tomas Tatar, en deuxième. Les Capitals, qui revenaient d'un congé de six joueurs, n'ont toutefois pas baissé les bras et ils ont répliqué. La recrue Zach Sanford a enfilé l'aiguille, tard en deuxième, et Daniel Winnik a créé l'égalité alors qu'il ne restait que 4:48 à jouer au troisième vingt.



Mrazek a réalisé 34 arrêts, dont un important lors d'un désavantage numérique, en prolongation. Les Red Wings ont évité un sixième revers consécutif.



Braden Holtby a quant à lui repoussé 21 rondelles devant la cage des Capitals.

Un arrêt fumant du gardien des Red Wings, Petr Mrazek