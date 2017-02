Zibanejad tranche pour les Rangers

TORONTO - Mika Zibanejad a inscrit le but vainqueur en fusillade et les Rangers de New York ont vaincu les Maple Leafs de Toronto 2-1, jeudi.

Henrik Lundqvist a effectué 32 arrêts lors des 65 minutes de jeu et J.T. Miller a marqué le but égalisateur en troisième période pour les Rangers, qui ont un dossier de 8-1-1 en février.



Connor Brown a été l'unique buteur des Maple Leafs, qui ont chuté à 1-7 en fusillade cette saison. Frederik Andersen a brillé dans la défaite avec 37 arrêts avant les tirs de barrage.



Mats Zuccarello a fait bouger les cordages pour les Rangers lors de la première ronde de la fusillade, mais Auston Matthews a immédiatement répliqué pour les Leafs.



Zibanejad a ensuite déjoué à son tour Andersen, puis Lundqvist a mis fin au match en stoppant la tentative de Nazem Kadri.