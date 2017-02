Zucker récolte deux buts et une aide dans la victoire du Wild.

ST-PAUL, Minn. - Jason Zucker a récolté deux buts et une mention d'assistance, permettant au Wild du Minnesota de vaincre les Predators de Nashville 5-2, samedi soir.

Mikael Granlund et Mikko Koivu ont obtenu respectivement un but et une aide, et Eric Staal a marqué son 17e but. Devan Dubnyk a pour sa part bloqué 37 lancers.



En tête de l'Association Ouest, le Wild a surpassé son total de victoire de l'an dernier en ajoutant une 39e victoire à leur fiche.



Affichant un dossier de 6-1-1 lors de leurs huit derniers matchs, le Wild a une avance de neuf points sur les Blackhawks de Chicago dans la section Centrale et se trouve à un seul point des Capitals de Washington, qui détiennent le premier rang de la Ligue nationale.



Colin Wilson et P.K. Subban ont marqué les deux buts des Predators qui disputaient leur premier match depuis la pause obligatoire de cinq jours.



Réunis sur la même ligne depuis le 25 novembre, Zucker, Koivu et Granlund ont à eux seuls récolté 110 points. Le Wild cumule une fiche de 29-6-4 depuis.