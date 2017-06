JO à Calgary? La facture serait de 4,6 milliards $

CALGARY - Si la ville de Calgary accueillait les Jeux olympiques et paralympiques de 2026, la facture serait d'environ 4,6 milliards, estime un comité exploratoire.

Lundi, le groupe explorant l'idée d'une candidature de Calgary, CBEC, a dit au conseil municipal que les revenus de l'Olympiade couvriraient près de la moitié des coûts, mais qu'il faudrait quand même 2,4 milliards $ de plus. Les Jeux de 2010 à Vancouver et Whistler ont coûté 7,7 milliards $.



L'une des raisons pourquoi le prix est plus bas pour Calgary est qu'on pourrait réutiliser des installations qui ont servi lors des Olympiques de 1988, a dit celui qui dirige le CBEC, Rick Hanson.



« On parle d'un facteur important, a dit Hanson. Dans certains cas, la facture de construction des installations est de 1,6 milliard $. Comme nous avons déjà des structures, le chiffre (pour Calgary) est bien en-dessous de 500 millions $. »



Le CBEC et la ville feront des recommandations finales au conseil municipal le 24 juillet.



« J'ai toujours dit que la persuasion viendra des faits, et je vois ceci comme une présentation massive de faits, a dit le maire de Calgary, Naheed Nenshi. Moi, le conseil et la population, nous devrons longuement réfléchir et considérer certains chiffres, pour voir s'il y a là quelque chose que nous voulons faire.»



Le Comité international olympique ne demande plus au Comité olympique canadien qu'une ville pose sa candidature d'ici septembre, a fait savoir Hanson.



Le CIO n'a pas encore dévoilé les procédures et les balises des candidatures pour 2026. Le processus formel sera lancé après les Jeux d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, en février prochain.



Il y aura une élection municipale à Calgary le 16 octobre. Nenshi est en quête d'un troisième mandat.