JO: Tricia Smith est réélue présidente du Comité olympique canadien

TORONTO - Tricia Smith a été réélue au poste de présidente du Comité olympique canadien (COC) samedi.

Les électeurs de la Session du COC, qui comprend représentants de chacune des fédérations nationales de sport, des membres du CIO au Canada, des membres de l'exécutif de la Commission des athlètes et d'autres personnes, ont voté à l'unanimité en faveur d'un nouveau mandat de quatre ans.



Smith, qui a participé aux JO à quatre reprises en aviron, a décroché l'argent aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.



Elle était devenue présidente par intérim du COC en octobre 2015 à la suite de la démission de Marcel Aubut.



L'étiquette intérimaire avait été retirée un mois plus tard.



Smith, qui est âgée de 60 ans, a occupé diverses fonctions au sein du COC pendant plus de 35 ans.