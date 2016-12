La LNH aux JO de 2018? Le mystère persiste

PALM BEACH, Floride - Le commissaire Gary Bettman a beau affirmer que le temps commence à manquer dans le dossier de la participation de la Ligue nationale de hockey aux Jeux olympiques de 2018, il est difficile de prévoir les prochains développements.

La réunion des gouverneurs de la LNH a pris fin vendredi matin à Palm Beach, et le seul point qui semble clair, c'est qu'il y a un désintérêt généralisé parmi les propriétaires d'équipes pour une sixième participation aux Jeux.

« Il n'y a rien pour l'instant, a répondu Bettman lorsqu'il a été questionné sur les étapes à venir du point de vue de la LNH. Il faudra attendre la suite des choses. Il n'y a rien de différent par rapport à jeudi. »



Les propriétaires ont exprimé de « forts sentiments négatifs » à l'endroit des Jeux olympiques lors de leur réunion de jeudi. Selon Bettman, ceux-ci ne voient pas les avantages d'une autre participation et croient qu'il y a plus d'obstacles que de bénéfices.



« Je pense qu'après cinq participations, je ne sais trop, le mot lassitude est peut-être approprié (pour décrire ces sentiments). »



La récente proposition de la ligue à l'Association des joueurs de la LNH, qui incluait des projets de tournois internationaux répartis sur plusieurs années, a été rejetée.



Wayne Gretzky, maintenant membre de la direction des Oilers d'Edmonton, a participé aux réunions et souhaitait que la ligue décide d'y participer.



« Je crois beaucoup aux Jeux olympiques, a déclaré Gretzky, qui a participé à ceux de 1998, à Nagano, et qui a élaboré la formation canadienne décorée de la médaille d'or à Salt Lake City quatre ans plus tard. J'aime tout des Jeux olympiques. »



Mais même Gretzky peut constater les défis de logistique pour des Jeux qui auront lieu en Corée du Sud. Tout en admettant qu'il y avait eu des problèmes de déplacement au retour des Jeux de 1998, il considère que la participation de la LNH aux Jeux en valait la peine.



Dans d'autres dossiers, les gouverneurs se sont dit encouragés par le processus mis sur pied dans les cas de commotions cérébrales, incluant l'ajout d'observateurs aux matchs cette saison.



Bettman a par ailleurs affirmé que la récente édition de la Coupe du monde avait été qualifiée de grande réussite à l'interrne. Certains propriétaires ont néanmoins manifesté une certaine réserve à la suite des blessures au centre Tyler Seguin, des Stars de Dallas, au défenseur Aaron Ekblad, des Panthers de la Floride, et au gardien Matt Murray, des Penguins de Pittsburgh.



« La conclusion, c'est que tous les gens dans la pièce croient que nous avons pu restaurer cet événement avec beaucoup de lustre », a déclaré le commissaire en parlant de la Coupe du monde.