La LNH veut marchander la participation des joueurs au JO 2018

Des joueurs en action aux Jeux olympiques de Sotchi, en Russie, en 2014./Photo: archive The Associated Press, Mark Humphrey

(98,5 Sports) - La Ligue nationale de hockey (LNH) veut marchander, de manière cynique, la participation des joueurs au Jeux olympiques de 2018 s'ils acceptent de renoncer à leur clause de retrait de 2020. Ceci permettrait à l'actuelle convention collective de se poursuivre jusqu'à son échéance du 15 septembre 2022.

«La Ligue nationale ne veut pas envoyer ses joueurs en Corée du Sud en 2018, a indiqué notre chroniqueur sportif Philippe Cantin, samedi matin. Elle dit néanmoins que si les joueurs désirent participer aux JO, ils doivent prolonger la convention collective de trois ans. C'est farfelu.»

«Ça illustre à quel point la LNH se moque du hockey international quand elle ne contrôle pas le produit, a-t-il ajouté. Elle gère de A à Z la Coupe du monde, mais ce n'est pas le cas pour les Jeux olympiques.»

Une «rencontre est pertinente»

Don Fehr, qui dirige l'Association des joueurs de la LNH (AJLNH), a affirmé que certaines suggestions sont suffisamment intéressantes pour justifier des discussions. Toutefois, il devra auparavant entendre l’opinion des joueurs à ce sujet.

À la sortie d'une rencontre mercredi à New York avec la LNH, l'AJLNH, Hockey Canada et USA Hockey, René Fasel a déclaré qu'il avait eu une «bonne discussion» avec le commissaire Gary Bettman et Fehr.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman / Photo: archive AP

Fasel a ajouté que son travail consiste à amasser des fonds pour payer le transport et les assurances des joueurs. Le Comité international olympique (CIO) refuse de couvrir ces frais, contrairement aux cinq JO précédents.

Fasel espère convaincre le CIO d'appuyer financièrement la participation de la LNH parce que c'est la seule ligue professionnelle qui interrompt ses activités pendant les Jeux olympiques.

Bettman a déclaré lundi qu'il faudrait qu'une décision soit rendue d'ici le mois de janvier.

(Avec The Associated Press)