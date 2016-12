La Russie doit admettre ses torts, dit l'Agence mondiale antidopage

GLASGOW, Royaume-Uni - Le refus de la Russie d'admettre que le pays finançait un programme de dopage a été dénoncé par l'Agence mondiale antidopage, dimanche.

Le sport russe va difficilement regagner la confiance du monde du sport si ses leaders persistent à faire la sourde oreille aux révélations qui ont dévoilé de la corruption bien enracinée, avertit l'AMA.



Cela dans un contexte où le 9 décembre, l'enquêteur Richard McLaren va déposer son rapport final sur le dopage financé par Moscou.



Vitaly Smirnov, ancien ministre du sport soviétique, maintenant en charge des efforts russes pour contrer le dopage, a déclaré que la Russie n'a jamais eu de système de dopage alimenté par l'État.



«Ils doivent accepter ce qu'on trouve dans le rapport McLaren, car ce sont des faits, répond Rob Koehler, directeur général adjoint de l'AMA. Peuvent-ils aller de l'avant? Nous avons dit dès le départ qu'il est essentiel d'avoir un changement de culture. Un élément nécessaire pour ça est d'admettre certains faits.»



Koehler a critiqué le sous-ministre de la Russie, Vitaly Mutko, pour avoir avancé que le rapport McLaren était «falsifié», et pour avoir menacé de poursuites ceux qui aident les enquêteurs.



En 2015, les instances russes de lutte au dopage ont été déclarées non conformes quand Dick Pound, un ancien président de l'AMA, a dévoilé de la tricherie à grande échelle en athlétisme, ce qui a mené l'IAAF à bannir les Russes de ses compétitions.



«Les problèmes sont récurrents», a dit Koehler, mentionnant que des fédérations internationales se sont vus refuser l'accès à des sites d'entraînement et à un laboratoire à Moscou, alors qu'elles voulaient obtenir des échantillons.



Par ailleurs, l'AMA aura Craig Reedie comme président pour au moins trois ans de plus, l'Écossais de 75 ans ayant été réélu sans opposition.