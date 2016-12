Le Canadien Jan Hudec pourra porter les couleurs... de la République tchèque

PRAGUE, République tchèque - Jan Hudec, skieur alpin médaillé de bronze aux Olympiques pour le Canada, pourra s'aligner pour la République tchèque aux Jeux d'hiver de 2018 s'il se qualifie.

Le comité exécutif du Comité international olympique (CIO) a approuvé la participation de Hudec, qui a changé d'allégeance cette année, a indiqué le Comité olympique tchèque par communiqué.



La fondeuse d'origine tchèque Katerina Smutna, qui a skié pour l'Autriche aux Jeux de 2010 et 2014, pourra également représenter son pays natal à Pyeongchang, à ajouter le comité.



Selon la règle 41 de la Charte olympique, trois ans doivent s'écouler avant qu'un athlète puisse représenter un autre pays. Mais le CIO a le pouvoir de réduire ou annuler cette condition si les comités nationaux des deux pays en cause et la fédération sportive internationale - dans ce cas-ci, la Fédération internationale de ski -sont tous d'accord, ce qui est le cas.



Maintenant âgé de 35 ans, Hudec a remporté la médaille d'argent de la descente des Mondiaux 2007. Il a mis la main sur le bronze du super-G des Jeux de Sotchi, en 2014, procurant au Canada une première médaille en ski alpin en 20 ans. Il a également gagné deux étapes de la Coupe du monde.



Né en République tchèque, Hudec a subi plusieurs opérations aux genoux et n'a pris part qu'à une course sur le circuit de la Coupe du monde l'an derneir.



L'équipe canadienne lui a donné la permission de rejoindre l'équipe tchèque après qu'elle l'eut laissé de côté lors des sélections de mai dernier.