Le CIO approuve les sites de 5 sports pour les JO de Tokyo

LAUSANNE, Suisse - Le stade de Yokohama sera l'hôte des compétitions de baseball et de softball lors des Jeux olympiques de 2020, à Tokyo.

Il fait partie d'un groupe de cinq sites de compétitions approuvés mercredi par la commission exécutive du Comité international olympique. Ces cinq sites recoupent les cinq nouvelles disciplines ajoutées au programme en vue des Jeux de Tokyo: le karaté, le skateboard, l'escalade sportive et le surf.



Construit en 1978 et doté d'une surface synthétique, le stade de Yokohama est l'un des stades de baseball japonais les plus connus.



Les discussions se poursuivent, pendant ce temps, sur la possibilité de disputer des matchs de la ronde préliminaire du tournoi de baseball dans la région de Fukushima. Les organisateurs des Jeux ont proposé de tenir certains événements dans la région afin d'apporter «du réconfort et des encouragements» aux résidents de la région frappée par un tremblement de terre et un tsunami en 2011, qui ont entraîné une catastrophe nucléaire.



Le baseball effectue un retour aux JO après avoir été abandonné à la suite des Jeux de Pékin, en 2008. Les quatre autres sports en seront à leur première présence olympique.



Le karaté se tiendra au réputé Nippon Budokan de Tokyo. Le skateboard et l'escalade auront lieu au Aomi Urban Sports Venue, un site temporaire dans la capitale. Le surf sera quant à lui disputé au large de la plage Tsurigasaki, dans la préfecture de Chiba.



Tokyo comptera 39 sites de compétitions pour les Jeux olympiques et paralympiques: huit nouveaux sites permanents, 22 sites existants et neuf sites temporaires.