Le CIO refuse d'aider Rio à éponger une lourde dette

RIO DE JANEIRO - Le Comité international olympique (CIO) a refusé d'aider les organisateurs des Jeux de Rio de Janeiro à éponger une dette estimée entre 35 et 40 millions $.

Le comité exécutif du CIO, qui s'est réuni dimanche à Lausanne, en Suisse, a déclaré qu'il avait besoin de «plus de détails» à propos de la dette après avoir discuté avec Carlos Nuzman, le président du comité organisateur des Jeux de Rio.

Par voie de communiqué, le CIO a dit qu'il «a répondu à toutes ses obligations envers le comité organisateur». Le CIO a ajouté qu'il avait «versé un montant record afin de contribuer aux succès des Jeux olympiques et paralympiques», estimé selon l'organisation à 1,53 milliard $.

Dans l'entente contractuelle, la ville hôtesse et le pays hôte sont obligés d'éponger la dette olympique.

Les Jeux de Rio ont commencé il y a un peu moins d'un an et ont été marqués par des problèmes logistiques, d'affluences, de corruption et la pire récession des dernières décennies à secouer le pays.