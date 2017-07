Les athlètes canadiens amorcent leur préparation finale pour Pyeongchang

CALGARY - À huit mois des Jeux d'hiver de Pyeongchang, le Comité olympique canadien (COC) a voulu créer un esprit de corps parmi ceux et celles appelés à former l'équipe en réunissant une centaine d'athlètes à Calgary au cours du week-end.

Le Laboratoire olympique et le Sommet des médias d'Équipe Canada visaient à préparer le mieux possible les athlètes présents en vue de l'expérience qu'ils vivront en février prochain en Corée du Sud.



«Les ateliers du laboratoire ont abordé différents sujets, allant de la préparation mentale, à l'importance de se connaître comme individu, de connaître les gens qui nous entourent et à la façon de réagir aux différentes personnalités», a commenté l'ex-patineuse de vitesse courte piste Isabelle Charest, qui joue le rôle de chef de mission de l'équipe canadienne pour les Jeux de Pyeongchang.



Le quadruple médaillé olympique Charles Hamelin a l'habitude de ce genre d'événement, organisé par le COC à chaque cycle olympique depuis les Jeux de Turin en 2006.



Charest, impressionnée par l'ouverture d'esprit des athlètes présents aux conférences, avoue qu'elle aurait bien apprécié bénéficier de cette expérience pendant sa carrière.



Triple médaillée olympique et double championne du monde sur distance individuelle pendant sa carrière au sein de l'équipe nationale de 1988 à 2002, elle s'est de nouveau refusée à chiffrer le nombre de médailles que le Canada pourrait remporter à Pyeongchang.



En 2010 et 2014, l'objectif du Canada était de terminer dans le top-3 au total des médailles, ce qu'il a réussi à Vancouver avec 26 médailles (14-7-5), mais raté d'une position à Sotchi, où il en a gagné 25 (10-10-5).



Une compagnie d'analyse de données sportives, Gracenote, prédit que le Canada amassera 29 médailles (9-9-11) à Pyeongchang, au quatrième rang au total des médailles derrière la Norvège (40, dont 15 d'or), l'Allemagne (34) et les États-Unis (32).



Les records actuels sont de 14 médailles d'or et de 37 médailles au total, des marques établies par le Canada et les États-Unis, respectivement, aux Jeux de Vancouver, en 2010.



Le Canada envisage d'envoyer à Pyeongchang sa plus importante équipe à ce jour à des Jeux d'hiver. Elle sera composée d'environ 240 athlètes.



Les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang se dérouleront du 9 au 25 février 2018.