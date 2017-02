Les installations olympiques de Rio dans un piteux état (vidéos)

(98,5 Sports) - Six mois après la fin des des Jeux olympiques de Rio, les installations sont quasiment en ruine à bien des endroits.

Quelques images ont circulé au cours des derniers jours.

Comme c'est souvent le cas après les Jeux olympiques, les infrastructures sont délaissées...

Le club de golf de Rio pour les Jeux olympiques

This is Rio's stunning $20 million Olympic golf course. Few players. On month-to-month life support, just as all Rio sports venues. pic.twitter.com/9C1deMu2SU — Stephen Wade (@StephenWadeAP) 12 février 2017

Les anneaux olympiques près du stade Maracanã...

The Olympic rings propped up again a wall in a distant corner of Rio's Maracana stadium. The Olympics were here 6 months ago. pic.twitter.com/lq9uw4LAps — Stephen Wade (@StephenWadeAP) 11 février 2017

Les vandales se sont amusés au stade Maracanã

Hundreds of seats ripped out and dumped in bowels of Rio's Maracana stadium. The Olympic opening, closing ceremony was here 6 months ago. pic.twitter.com/Pm0caQjsHm — Stephen Wade (@StephenWadeAP) 11 février 2017

Le village olympique de Rio: les immeubles sont pratiquement vides aujourd'hui

Rio Olympic Village. Housed 10,000 Olympians 6 months ago. Shut. Developer can't sell units. Nearby the poor live in shantytown. Priorities? pic.twitter.com/AQFsTQUZLO — Stephen Wade (@StephenWadeAP) 11 février 2017

Le village olympique... un village fantôme qui a coûté autour de 10 milliards $US (13 milliards $CAN)