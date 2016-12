Les soeurs Potomak réunies au sein de l'équipe nationale

Les soeurs britanno-colombiennes Sarah et Amy Potomak défendront les couleurs canadiennes lors des deux matches qui approchent face aux Américaines.

Le Canada et les États-Unis vont s'affronter samedi à Plymouth au Michigan et lundi à Sarnia, en Ontario.



Sarah aura 19 ans lundi, ce qui lui donnera deux ans de plus qu'Amy. Les attaquantes d'Aldergrove seront les premières soeurs à être coéquipières dans le club national.



«Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point la sensation est fabuleuse», a dit Amy.



«C'est un peu surréaliste, ajoute Sarah. Nous jouons ensemble depuis que nous sommes petites. C'était toujours un rêve partagé de jouer ensemble pour le Canada, mais nous ne pensions jamais que ça allait arriver.»



Sarah joue avec les Golden Gophers de l'Université du Minnesota. Elle a déjà inscrit cinq buts vainqueurs cette saison.



Amy a épaté avec sa lecture du jeu et ses qualités de patineuse lors du camp d'entraînement automnal du Canada.



«Nous nous aidons mutuellement, a dit Amy. Nous avons toujours été très bonnes pour ce qui est de se motiver l'une et l'autre, s'entraîner ensemble et prendre de bonnes habitudes.»



Sarah fera aussi partie de la brigade U22 à la Coupe des nations en Allemagne et en Autriche, du 4 au 7 janvier.



Amy sera aussi du groupe U18 au championnat mondial en République tchèque, du 7 au 15 janvier.



Les jeunes femmes qui seront invitées au camp d'essai de l'équipe olympique seront connues après le championnat mondial de hockey féminin. L'événement se tiendra à Plymouth, du 1er au 8 avril.



Depuis la victoire canadienne en finale des Jeux de Sotchi, en 2014, le pays a gagné une seule fois en huit matches contre les Américaines.